Noi di Centro: "Terzo mandato De Luca? Sì, ma non a scapito di qualcuno" "De Luca presidente per l'eternità? E' materia metafisica ma preghiamo per la sua lunga vita"

"Non abbiamo preclusioni ideologiche sul terzo mandato per la presidenza della Regione Campania. Ma saremmo assolutamente contrari se ad esso seguissero cambi della legge elettorale tesi ad avvantaggiare forze politiche rispetto ad altre”.

Così il leader di Noi Di Centro Clemente Mastella e i consiglieri regionali Maria Luigia Iodice e Gino Abbate. “Ci pare giusto, invece, anche in nome del gran parlare, e basta, delle aree interne, che ogni provincia abbia un minimo di tre consiglieri regionali garantiti per legge. Altrimenti avremmo lo spopolamento demografico e quello della rappresentanza. Quanto alla candidatura per l'Eternità del Presidente è materia metafisica che come cattolici accompagniamo anche con la preghiera di una lunga vita. Non valgono per la eternità, invece, le alleanze se non sono rispettate politicamente o ignorate. Le prossime elezioni regionali saranno molto diverse dal 2020 con situazioni sanitarie ed attori diversi”, concludono Mastella e i consiglieri regionali Iodice e Abbate.