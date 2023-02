L'affondo di Forgione: "Nel pd sannita vige la logica del conflitto permanente" "Dovrebbe far riflettere quanto accaduto per il distretto idrico di Avellino"

"Il voto unanime con cui il Consiglio del distretto idrico di Avellino ha approvato lo Statuto provinciale è un segnale che dovrebbe far riflettere quanti, nel Pd e nel centrosinistra sannita, hanno preferito la logica del conflitto permanente, preferendo un partitismo dal sapore fazioso alla responsabilità istituzionale che avrebbe consigliato invece condivisione e coralità d’intenti”, così in una nota il presidente del Distretto idrico sannita Pompilio Forgione.

“Continua a stupirmi che larga parte del Partito democratico sannita giochi a fare sponda con pezzi di pseudo-civismo nel tentativo d’intralciare il percorso verso il nuovo regime normativo in tema di affidamento della risorsa idrica, senza nessuno spirito di collaborazione e con un’ incoerenza politica evidente. L’intero processo è guidato infatti dai vertici della Regione Campania che notoriamente sono proprio del Pd. Ad Avellino si lavora insieme senza pregiudizi partitici e odi di parte per ottenere risultati concreti, a Benevento prende il sopravvento il rancore politico e si procede a colpi di ostruzionismo e carte bollate. Come ha spiegato Belgiorno ancora ieri, senza l’adozione degli Statuti e gli adempimenti sollecitati dalla Regione, arriverebbe Invitalia spa per verificare la disponibilità degli investitori sul mercato, tagliando fuori completamente i Comuni e le comunità locali che i Sindaci rappresentano. Noi giochiamo per il Sannio e per impedire quello che sarebbe un commissariamento in piena regola”.

Dunque Forgione annuncia: “Lunedì a Napoli il comitato esecutivo dell’Ente idrico ha all’ordine del giorno la ratifica dell'adozione del Piano di ambito approvato dal Consiglio distrettuale sannita. Ed è un risultato che rivendico, ringraziando i tanti che hanno contribuito a raggiungerlo”, conclude Pompilio Forgione.