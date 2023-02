Via Filippo Serino, il gruppo Pd: "Sosterremo le richieste dei residenti" Precarie le condizioni della zona: carreggiata pericolosa

"Dal comitato di quartiere San Pio-Via Saragat ci giunge la segnalazione delle precarie condizioni in cui si trova la strada comunale Via Filippo Serino. In particolare, la presenza di arbusti su uno dei lati e i numerosi avvallamenti riducono la carreggiata rendendo la strada difficilmente percorribile. Una situazione - denuncia il gruppo consiliare del Partito Democratico - pericolosa per le auto, per i pedoni (diverse le persone investite negli ultimi mesi ma fortunatamente senza gravi conseguenze) e anche per i mezzi di soccorso che non riescono a transitarvi, com’è avvenuto qualche tempo fa con una signora colpita da malore".

"La richiesta dei residenti - prosegue la nota - è di ampliare e rendere percorribile in sicurezza l’intero tratto di strada. Richiesta che come gruppo consiliare del Partito Democratico porteremo all'attenzione dell'amministrazione nelle competenti commissioni consiliari".

"Allo stesso tempo - aggiungono i consiglieri Pd - all'amministrazione chiederemo di intervenire su un'altra questione sollevata dal Comitato, quella relativa alla riapertura del tratto di strada che da via Vicinale Avellola - ora via Filippo Serino - fino a qualche anno fa, proseguendo lungo il lato del campo sportivo Avellola, consentiva di raggiungere un'altra strada comunale. Questo percorso di fatto oggi non esiste più. Riaprirlo significherebbe tutelare il patrimonio pubblico e le attività sorte in quell'aria oltre che migliorare la qualità di vita dei residenti della zona".