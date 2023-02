Rubano (FI): "Anarchici? Il 41 bis non si cambia. Niente ricatti allo Stato" Il deputato: "Sosteniamo l'azione del ministro Nordio, ma 41bis non si mette in dubbio"

“L’escalation di tensioni sul caso Cospito, le minacce, l’attacco allo Stato e alle Istituzioni non intaccano la posizione di Forza Italia: non cambieremo il 41 bis, come ha giustamente e a più riprese ribadito il presidente Berlusconi in questi giorni". Così in una nota l’On. Francesco Maria Rubano di Forza Italia. “Pur sostenendo l’azione del ministro della Giustizia Nordio atta a tutelare anche chi è sottoposto a regime carcerario, ben altra cosa è mettere in dubbio il 41 bis, strumento applicato in autonomia dalla magistratura contro criminali pericolosi e pluriomicidi ed è per questo che Forza Italia si è tenuta ben alla larga da ogni forma di polemica. Lo Stato – prosegue – non deve cedere ad alcun ricatto! Condivido l’appello lanciato dai leader del centro-destra: è giunto il momento per tutti – conclude Rubano – di abbassare i toni, i problemi degli italiani sono altri”.