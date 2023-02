Rifiuti, trasferimento degli impianti all'ente d'ambito L'annuncio del presidente della Provincia Lombardi

Entro la prossima settimana verranno convocati il Consiglio Provinciale di Benevento e l’Assemblea dell’Ente d’Ambito rifiuti per approvare i provvedimenti necessari ad un passaggio fondamentale della gestione del ciclo rifiuti nel Sannio: il trasferimento degli impianti dalla Provincia all’Ente d’Ambito, titolare delle competenze in materia dal 2016.

Lo ha annunciato Nino Lombardi, Presidente della Provincia, che avuto un incontro presso la Rocca dei Rettori, insieme al Vice Presidente Antonio Capuano, con lo stesso Ente d’Ambito, rappresentato dal Vice Presidente Rossano Insogna e dal Direttore Generale Massimo Romito, l’Amministratore della partecipata Samte Domenico Mauro ed il Dirigente per il Settore Finanziario della Provincia Nicola Boccalone.

Al centro del briefing vi è stato il tema del trasferimento dell’impiantistica dalla Provincia all’Ente d’Ambito nonché la candidatura della risanata Società partecipata Samte per il trasferimento allo stesso Ente d’Ambito nell’ambito di quanto previsto dalla legge per gli affidamenti in house entro il prossimo 30 marzo.

Lombardi ha aggiunto: “in questo contesto, intendiamo affidare alla valutazione di un Soggetto terzo la consistenza dello stato patrimoniale della Samte. Si tratta di passaggi strategici anche per dare completa attuazione alla legge regionale del 2016".