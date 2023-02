Nuove adesioni per Forza Italia: "Partito sempre più punto di riferimento" Diversi nuovi ingressi nel Fortore

San Bartolomeo in Galdo, comune in provincia di Benevento, è sempre più forzista. La naturale ed oggettiva opera di radicamento territoriale continua a dare i propri frutti, quantificabili fattivamente in termini di adesioni. Anche Comuni logisticamente lontani dal capoluogo stanno avvertendo, nonostante la lontananza, quella voglia di vedere sempre più rappresentate le proprie istanze da sottoporre al vaglio e alla possibile risoluzione del Governo centrale.

Così il comune fortorino ha messo in campo, sensibile al richiamo della tangibile espansione di Forza Italia, espressioni autorevoli del mondo politico e della società civile. Tra questi, da segnalare l'ingresso nel partito berlusconiano di Pasquale Catullo, professore ed ex consigliere comunale; Erminio Pacifico, avvocato ed ex Sindaco; Donato Vinciguerra, farmacista; Fedele Del Vecchio, dottore commercialista ed ex assessore; Marcello Longo, artigiano ed ex assessore e Antonio D’Andre, ingegnere.

Soddisfatto il deputato azzurro Francesco Maria Rubano, vicecoordinatore regionale di Fi in Campania: "Continua senza soste l'azione di radicamento che diventa oggettivamente un punto di svolta e visibilità per tanti comuni che possono finalmente sottoporre problematiche comunali all'attenzione del governo centrale. Lavoreremo - ha concluso Rubano - per continuare a tutelare le istanze del nostro amato Sannio nelle sedi opportune".