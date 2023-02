Sanità, Rubano: De Luca conceda risorse aggiuntive per il Sannio Il parlamentare di Forza Italia: bene l'Asl per Cerreto Sannita

“Apprendo con piacere che ad aprile l'Asl concretizzerà il progetto dell'hospice per le cure palliative di Cerreto Sannita, a circa sei anni dallo stanziamento dei fondi regionali destinati ai lavori di ristrutturazione e adeguamento edilizio della rete ospedaliera e territoriale pubblica campana”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano. “Il direttore generale Gennaro Volpe – prosegue Rubano - sta operando bene, l’hospice di Cerreto rappresenta per la sanità del Sannio un tipo di struttura che non è presente sul territorio e che darà la possibilità ai pazienti di essere seguiti durante una fase difficile della malattia, e ai familiari di avere un punto di riferimento. La questione, però è un’altra: cosa aspetta il governatore Vincenzo De Luca per erogare il finanziamento necessario per mettere in sicurezza l’ospedale di Cerreto Sannita? Solo dopo aver realizzato queste opere il territorio potrà beneficiare di un polo ospedaliero che ospiterà la Centrale Territoriale, la Casa/Ospedale di Comunità oltre ai servizi Psaut 118, Diagnostica, Radiologia. Con questo intervento l’intera filiera sanitaria sannita potrà avere dei miglioramenti perché Cerreto sarà da filtro per il San Pio. Quanto tempo ancora dovrà passare per ottenere il finanziato e per poi fare i lavori di adeguamento sismico ed energetico? E su Sant’Agata dei Goti che indirizzo sta immaginando De Luca ed i suoi alleati? Poveri sanniti! Faremo battaglia – conclude Rubano - fino a quando non ci riconosceranno il sacrosanto diritto alla salute!”.