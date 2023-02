Più Europa, Vallone: "Programma concreto in vista del congresso" Il presidente provinciale: "Nel Sannio consolidata nostra presenza, autonoma rispetto agli altri"

“Oggigiorno Più Europa, grazie alla guida lungimirante del gruppo dirigente, rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini liberi del mondo riformista, chiaramente legati alla migliore tradizione liberaldemocratica del pensiero politico italiano”. Così Vittorio Vallone, presidente provinciale di Più Europa a pochi giorni dal Congresso Nazionale.

“Un partito che, oltre ad aver sfiorato la soglia del 3% in Italia, ha consolidato la presenza nel Sannio durante le ultime elezioni politiche. Pertanto ci riproponiamo, come sanniti, di perseguire un programma concreto in vista del prossimo appuntamento congressuale, capace di valorizzare, innanzitutto, l’impegno ed il merito espresso dalle componenti dinamiche della società civile. Nel contempo - annuncia Vallone - sosterremo, cosi come sta facendo giustamente la componente interna Next Generation +Eu, la piena autonomia del partito rispetto alle altre forze politiche, sia sul piano nazionale che territoriale. Continueremo, perciò, - conclude il presidente Vallone - ad attendere un confronto libero sul valore sostanziale di una politica moderna, tesa a costruire un futuro migliore per l’Italia attraverso l’attuazione delle attese riforme fiscali e sociali”.