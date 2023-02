Pd, Bonaccini domina nel Sannio. Fucci: "Bene Airola e Benevento" Nel capoluogo il Governatore ottiene il 75 per cento dei consensi

Vince Bonaccini nel Sannio: tra gli iscritti ai circoli Dem pare netto il dominio del governatore dell'Emilia Romagna. A partire dalla città dove Bonaccini prende 835 preferenze, pari al 75 per cento, contro le 176 di Schlein (16 per cento), alle 58 di Cuperlo pari al 5 per cento e alle 3 di De Micheli pari allo 0,2 per cento.

Esulta l'avvocato Vittorio Fucci, Presidente di Progetto Sannio: “Voglio esprimere soddisfazione per il risultasto elettorale nel Sannio del Presidente Stefano Bonaccini e in particolare per il risultato di Airola e Benevento città, dove i numerosi amici di Progetto Sannio sono stati in prima linea. Ora guardiamo alle primarie”.