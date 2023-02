Consiglio Provinciale: venerdì trasferimento competenze rifiuti a ente d'ambito Sarà anche istituita la figura del Garante dei diritti dei detenuti

Il Consiglio Provinciale di Benevento è stato convocato in seduta straordinaria urgente dal Presidente della Provincia Nino Lombardi, in prima convocazione per il giorno 15.02.2023, alle ore 11.00, ed in seconda convocazione per il giorno 17.02.2023, alle ore 11.00 presso la Sala Consiliare della Rocca dei Rettori in Benevento per trattare il seguente Ordine del giorno:

1) Lettura ed approvazione verbali della seduta precedente (16.12.2022) dal n. 30 al n. 44.

2) Istituzione del Garante dei Diritti delle Persone Detenute e Private della Libertà Personale. Approvazione del Regolamento per l’attività del Garante.

3) Trasferimento della dotazione impiantistica dedicata e connessa al ciclo integrato dei rifiuti in favore dell’ Ente d’ Ambito della Provincia di Benevento per effetto dell’art. 40 co. 3 della Legge Regione Campania n.14/16 e connesso trasferimento per intero delle quote della società in house Samte Ecologia srl all’ EdA per effetto dell’art. 25 co. 8 della L.egge Regione Campania n. 14/16, in correlazione all’art. 33 del DLgs n.201/22. Indirizzi e determinazioni.

4) Comunicazioni.