Abbate: "Fondi per Santa Sofia? Bene, ma è solo un primo passo" E il consigliere regionale rilancia: "Nostro patrimonio va valorizzato, al di là della politica"

100 mila euro per la valorizzazione di Santa Sofia da parte della Regione Campania. Cruciale un emendamento del consigliere regionale Gino Abbate che ad Ottochannel a chiarito: “Un passo importante da parte della Giunta e del Consiglio Regionale: abbiamo un patrimonio importante che va valorizzato per intercettare flussi turistici e fargli conoscere il centro di Benevento ma anche il resto della città e della Provincia.

Sono certo che la Regione sarà ulteriormente attenta per fornire tutti i mezzi sia finanziari che di programma per valorizzare la buffer zone e il sito Unesc”.

Poi una stoccata per Casucci: “Questo percorso dovrebbe essere valorizzato dalla Giunta visto che c'è anche un assessore che dovrebbe garantire quantomeno le esigenze che Benevento ha per il turismo e speriamo che al di là della politica prevalga il buon senso”.

La zona Unesco dunque va riempita di contenuti: “Ci sono il Museo del Sannio, l'Arco di Traiano ma bisogna guardare anche oltre: alle bellezze della città e della provincia, è un atteggiamento differente e un attenzione della Regione verso le zone interne che non può che rendermi soddisfatto”.