Debiti Comune. Mastella "attendiamo buone notizie dopo il pressing sul Governo" Sette anni dopo a Palazzo Mosti i conti non sono ancora chiari "serve intervento nazionale"

Sono trascorsi sette anni dalla dichiarazione di dissesto e per i conti di Palazzo Mosti la situazione resta ancora poco chiara con una massa debitoria ancora da quantificare.

Una crisi finanziaria che, secondo il primo cittadino di Benevento, Clemente Mastella, deve trovare supporto nell'azione del governo nazionale anche perchè comune a centinaia di città del mezzogiorno.

E sembra non essere caduto nel vuoto l'appello lanciato all'esecutivo dal primo cittadino di Benevento perché si attivi ad aiutare le città in dissesto e in pre dissesto, un patto per farle rientrare dalla situazione debitoria.

Clemente Mastella lo ha annunciato questa mattina, a margine di un incontro promosso dall'Asia alla scuola Sant'Angelo a Sasso.

“Spero che la decisione arrivi nel prossimo consiglio dei ministri, o nel decreto legge del Pnrr o in quello che riguarderà la pubblica amministrazione e in particolare i comuni. Siamo grati al Governo perchè questo provvedimento sbloccherebbe una situazione che rischia di inficiare più di 200 comuni quest'anno e mille il prossimo. Ho avuto sollecitazioni a riguardo da tanti colleghi e ho cominciato una battaglia, prima da solo poi con l'aiuto degli altri e con il supporto dell'Anci nazionale che ha fatto propria la questione”.

“Mi sono ritrovato con i debiti di prima e dovrei far pagare ancora più tasse ai cittadini di Benevento. Sinceramente non me la sento. E dunque stiamo facendo una bella battaglia e speriamo di riuscirci”.