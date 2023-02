Ciclo Rifiuti, Lombardi scrive ad Ato: "Ok a trasferimento impianti e Samte" "Pronuncia Corte Conti su Provincia Caserta non inficia percorso"

Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, ha oggi inviato una nota al Presidente dell’Ente d’Ambito Rifiuti del Sannio, al

Presidente della Samte ed alla Regione Campania per puntualizzare alcuni punti in merito alla deliberazione del 15 febbraio scorso del Consiglio

Provinciale.

In sostanza, con il suo documento, Lombardi ha voluto fornire chiarimenti in merito al contenuto della delibera che ha espresso a voti

unanimi dei Consiglieri la volontà di trasferire la Società partecipata Samte e tutta l’impiantistica del ciclo rifiuti sanniti proprio all’Ente

d’Ambito, peraltro in attuazione della Legge regionale in materia.



Lombardi ha innanzitutto comunicato che è stato formalizzato, così come peraltro annunciato nella stessa delibera, l’affidamento della Provincia

ad una Società specializzata esterna dell'incarico di valutazione del capitale della Società partecipata Samte, premessa essenziale per poter

operare il trasferimento di tutta l'impiantistica. In attesa che l’Ente d’Ambito a sua volta si esprima formalmente, come

annunciato, in merito all’acquisizione della Società partecipata Samte, Lombardi ha anche voluto fornire, con l’assistenza dell’avv. Nicola

Boccalone, Dirigente di Settore, il parere della Provincia circa una recente deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Campania con la

quale è stato bocciato un analogo provvedimento della Provincia di Caserta.



La pronuncia della Magistratura contabile campana si motiva, come si legge nella nota di Lombardi, per il fatto che l’operazione economica

per il ciclo rifiuti nel Casertano superi la soglia comunitaria di riferimento: per rispettare le norme vigenti nel caso di operazioni economiche di entità cospicua si sforerebbero i tempi assai ristretti, ovvero il 30 marzo prossimo, imposti dal Legislatore italiano per trasferire le Società partecipate.

Viceversa, aggiunge il Presidente Lombardi nella sua nota, l’operazione che coinvolge l’intera filiera del ciclo rifiuti nel Sannio è di

contenuti economici inferiori rispetto alla soglia comunitaria di riferimento.

Ne consegue, afferma in conclusione il Presidente della Provincia di Benevento, non sembrano sussistere motivi per non percorrere l’opzione

del trasferimento della Samte e dell’intera impiantistica del ciclo rifiuti all’Ente d’Ambito, trasferimento peraltro espressamente sollecitato dalla stessa Regione.