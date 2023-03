Via lavori Alta Velocità Telese-Vitulano. De Luca: "Salvini, ti porto nel cuore" Parte lo scavo della galleria: hanno partecipato il ministro per le Infrastrutture e il Governatore

- "Nonostante le apparenze, il ministro Salvini lo porto nel cuore come una reliquia". Cosi' il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel suo intervento alla cerimonia per l'avvio dei lavori di scavo della galleria Telese-Vitulano, per la nuova linea Av-Ac Napoli-Bari, alla quale partecipa anche il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. "Invito Salvini a essere prudente - ironizza De Luca - so che sei abituato a guidare i bulldozer, ma qui c'e' la scarpata. Stai attento, non per altro, ma perche' noi siamo dietro di te".

"Sarò prudente - la replica divertita di Salvini - come si conviene a una reliquia umana". E proseguendo ha dichiarato: "Il Mit sarà il ministero dei sindaci, una grande opera impatta sui territori, che vanno accompagnati e risarciti. Oggi celebriamo l'Italia dei Sì. Chi dice di No alle grandi opere ferma l'Italia".

"Sara' un cantiere delicato dal punto di vista idrogeologico". Cosi' invece, dopo le battute. il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca "E' un' opera che serve a migliorare la situazione ambientale e promuovere lo sviluppo del territorio - prosegue De Luca - Possiamo realizzare un intervento decisivo per il recupero del Mezzogiorno, cosa che puo' avvenire solo superando il divario infrastrutturale tra Nord e Sud. Promuoviamo in questo modo lo sviluppo delle aree interne per evitare spopolamento e desertificazione"