Mastella: "Io candidato Presidente Regione? Potrei battere De Luca!" "Prima del Covid nei sondaggi vincevo io, magari mi candido"

"Io candidato a guidare la Campania? Sono felicemente sposato con la mia comunità, faccio il sindaco di Benevento, però mai dire mai, vediamo. Biden ha cinque o sei anni più di me e si vuole ricandidare a guidare gli Stati Uniti, perché io non potrei candidarmi alla Regione?" Così a Rai Radio1, ospite a Un Giorno da Pecora, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Il terzo mandato a De Luca? "Deve decidere il popolo, i sindaci non possono avere il terzo mandato e i governatori si, mi sembra un po' strano". Se si candidasse l'attuale presidente della Campania, lei forse non avrebbe la forza per batterlo, gli è stato detto. "E chi lo ha detto? Prima del Covid, nei sondaggi, io vincevo contro De Luca". Se si candidasse potrebbe battere anche De Luca? "Certo - ha affermato Mastella a Un Giorno da Pecora - se mi candido lo faccio per vincere. Chissà, magari mi candido io e non lui".