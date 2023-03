Multe nei pressi dell'Università, il Pd torna a chiedere più attenzione La denuncia: l'università è una risorsa, garantire i servizi

Il Partito democratico di Benevento torna a denunciare una problematica che riguarda in particolare gli studenti universitari. "Come già denunciato dal gruppo consiliare del PD nelle settimane passate - spiegano -, abbiamo ricevuto notizia da parte di numerosi studenti universitari di multe, legittime, ricevute a seguito di soste non a regola. Queste ovviamente hanno una propria genesi: la chiusura per lavori di via dei Mulini e l'assenza di un parcheggio nei pressi della sede SEA di via delle Puglie. Eppure un parcheggio c'è dal 2019, esattamente lungo rampa san Barbato, ma il Comune è ancora sordo dopo i tanti appelli fatti dalle associazioni studentesche che quotidianamente assistono la vita accademica degli universitari.

Chiediamo per l'ennesima volta con forza che venga convocata la commissione ai lavori pubblici ed al trasporto affinché si dia una svolta decisiva a questa problematica, dando risposte concrete a delle studentesse e degli studenti che cercano solo di seguire i corsi, studiare e vivere la propria vita accademica evitando che quest'ultimi siano costretti a parcheggiare a chilometri di distanza dall'Università. L'università del Sannio è una risorsa cittadina che il comune di Benevento dovrebbe tutelare, tralasciando il lustro che l'università contribuisce ad attribuire alla città, gli studenti in sede e non contribuiscono in maniera importante all'indotto economico della città. Gli sforzi giornalieri per rendere Benevento una città sempre più attrattiva e performante dal punto di vista didattico-accademico posti in essere giornalmente dalla comunità universitaria vengono vanificati del tutto se non sono garanti dei servizi per gli studenti essenziali".