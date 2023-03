Fondo Valle Isclero: 9 milioni dalla Regione alla Provincia di Benevento Ok al finanziamento per il completamento della strada a scorrimento veloce

La Regione Campania ha disposto l’ammissione definitiva del finanziamento a favore della Provincia di Benevento della somma di € 9.018.239 per i lavori di completamento funzionale della Strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che fa riferimento ad un Decreto del Dirigente della Regione Roberta Cavalli trasmesso nelle scorse ore.

Il provvedimento regionale, che sblocca il finanziamento disposto dal Comitato Interministeriale della Programmazione Economica del 2016, si riferisce alla costruzione del IV lotto dell'arteria in direzione Valle Caudina – Strada Statale 7 Appia.

Con lo stesso provvedimento del Dirigente regionale Cavalli è stato inoltre disposto il pagamento in favore della Provincia di Benevento di € 679.823 per le attività propedeutiche all’avvio del cantiere di lavoro. Com’è noto, infatti, i lavori di completamento sono stati già aggiudicati con una gara curata dalla Società regionale Acamir per la mobilità e fatta propria dalla Provincia.

E’ ora in corso di redazione da parte della Ditta aggiudicataria del progettazione esecutivo che dovrà essere consegnato entro la seconda decade del prossimo mese di aprile per consentire, quindi, l’effettivo avvio dell’opera, la cui prima pietra, come si ricorderà, fu apposta nel lontano 1987.

La Provincia si appresta dunque ad ultimare, per la parte di propria competenza territoriale, un’arteria che assicurerà interrelazioni più celeri con la Provincia di Avellino, correndo a valle del massiccio del Partenio fino al capoluogo irpino, e con Terra di Lavoro ai Ponti della Valle (Acquedotto Carolino del Vanvitelli).

La Fondo Valle Isclero, la cui costruzione fu avviata circa quattro decenni or sono da altro Ente pubblico e poi assegnata alla Provincia per il completamento, viene dunque ultimata a seguito del finanziamento di lotti successivi da parte delle Autorità di Governo regionale e centrale, nonché, per interventi di minore entità, anche fondi dello stesso Bilancio della Rocca dei Rettori.

Anche a causa della carenza di risorse finanziarie per la costruzione dell’intera arteria e delle conseguenti difficoltà di natura amministrativa e burocratica, il programma realizzativo di questa strada extraurbana è andato avanti a singhiozzo e, comunque, come ha dichiarato il Presidente Lombardi, la Provincia ha sempre considerato il completamento della Fondo Valle Isclero di primaria importanza per lo sviluppo del territorio.

Il Presidente della Provincia ha voluto sottolineare come il tratto di strada ancora da costruire, oltre che saldare il collegamento tra Terra di Lavoro (a Valle di Maddaloni) e la Valle Caudina sannita ed irpina (con la Rotonda sulla Statale 7 Appia), costituisca l’accesso per l’Ospedale “Sant’Alfonso Maria de’ Liguori” di Sant’Agata de’ Goti ed è dunque, tra gli altri vantaggi che apporta dal punto di vista infrastrutturale, è posto a servizio anche di una struttura sanitaria di primaria importanza per il territorio delle due Province confinanti.

«Mi piace ricordare – ha aggiunto il Presidente Lombardi – che, in particolare per quanto concerne per l’ultimo tronco in terra sannita della Fondo Valle Isclero, si è realizzata una egregia sinergia istituzionale tra la Provincia e la Regione che, di comune accordo, hanno definito un crono-programma di tutti gli “steps” necessari per assicurare alla collettività una infrastruttura di cosi elevato valore strategico».