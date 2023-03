San Pio, Martusciello (FI): "Mastella scopre ora dello sfascio della sanità?" "Per Morgante attacchi ingenerosi: opera in un contesto difficile con grande professionalità"

L’Eurodeputato e Coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, definisce “strumentali gli attacchi di Clemente Mastella a Maria Morgante, direttore generale dell’ospedale San Pio di Benevento".

Per Martusciello “l’accusa di sgarbo istituzionale", rivolta alla manager per aver disertato un incontro, nella realtà nasconde la delusione di chi non vede soddisfatte le proprie ambizioni.

E’ singolare, infatti, che il sindaco di Benevento si accorga solo ora dello sfascio della sanità sannita di cui omette di essere responsabile, insieme al Presidente della Regione Campania e all’intero Pd.

"Maria Morgante - afferma Martusciello - al di là della parte politica che rappresenta , è una dirigente di grande professionalità costretta ad operare in un contesto difficile dovuto sopratutto alla scelta incomprensibile di De Luca, di non aprire il pronto soccorso di Sant’Agata dei Goti ingolfando così quello dell’ospedale San Pio.

La Morgante tiri dritto e scelga sempre i migliori, se farà questo, troverà Forza Italia dalla sua parte".