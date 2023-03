Rubano (FI): "Due nuovi treni veloci uniranno Benevento e Roma" "Grazie a impegno Cangiano (Fdi): da Benevento partirà treno alle 6.38, ritorno da Roma alle 19.10"

“Grazie al collega Gimmi Cangiano, componente della IX commissione Trasporti della Camera dei Deputati, i pendolari sanniti avranno un’offerta ferroviaria più vantaggiosa. Doverosi ringraziamenti li rivolgo anche ai vertici di Trenitalia per aver recepito anche questa sollecitazione.

La nuova coppia di Frecce prevede una corsa in partenza da Benevento alle 6.38, con arrivo a Roma alle 8.50. A Caserta, invece, la partenza e’ prevista alle 7.34. Mentre da Roma, la partenza sarà alle 19.10, con arrivo a Benevento alle 21.32. E proprio mediante l’integrazione di questo ulteriore treno si risolve un problema importante per gli utenti, visto che ad oggi l’ultimo collegamento ferroviario veloce parte da Roma alle 18.05.

Ringrazio particolarmente il collega ed amico Cangiano per la sensibilità e la tenacia con le quali ha determinato una risolutiva interlocuzione con Trenitalia ottenendo il risultato auspicato da tanti cittadini in difficoltà ai quali ho anch’io con piacere dedicato in questi mesi la mia attenzione attraverso molteplici incontri su questo tema. Avere la capacità di ascolto della cittadinanza e di impostare una efficace sinergia istituzionale tra i parlamentari e’ il modello sul quale gli elettori hanno scommesso e che il Centrodestra sta garantendo”. Così in una nota il deputato sannita Francesco Maria Rubano, capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze.