Maggiorenni in Istituti di pena per minori, Matera (FdI): presto disegno legge Il senatore interviene dopo l'evasione dei due detenuti dal carcere di Airola e fa punto sui lavori

Iter per i lavori di ristrutturazione del carcere minorile di Airola avviato ma ora si pensi ad una riforma della norma che prevede la permanenza nelle strutture detentive per minorenni di coloro che hanno compiuto già i 18 anni.

Il senatore Domenico Matera, esponente di Fratelli d'Italia fa il punto sulle due importanti ristrutturazioni che a breve interesseranno il carcere minorile di Airola in Valle Caudina ed annuncia anche novità allo studio per la norma che prevede la permanenza fino a 25 anni in quel tipo di strutture detentive. Un problema che negli ultimi giorni, in particolare dopo l'evasione di due detenuti dalla struttura della Valle Caudina, è ritornato alla ribalta la cui risoluzione viene invocata da più parti, a partire dai sindacati della Polizia Penitenziaria.

I lavori

“Per la ristrutturazione del carcere minorile di Airola – annuncia il senatore Matera - siamo in una fase avanzata. Ho interloquito con il provveditorato alle Opere Pubbliche della Campania, si sta completando progettazione per avviare i lavori per la facciata in modo da togliere finalmente le transenne. Poi c'è un progetto da 14 milioni di euro finanziato dal Pnrr per il quale è chiusa la conferenza dei servizi. Entro l'anno ci sarà il cantiere.

L'evasione

la scorsa settimana l'evasione di due detenuti maggiorenni – 21 e 22 anni di Napoli e Caserta – dalla struttura detentiva di Airola. I due si trovavano nella struttura per minorenni, come la normativa prevede fino a 25 anni per chi ha commesso reati da minore. Ora i sindacati in testa chiedono che si modifichi la norma sulla permanenza dei maggiorenni negli istituti di pena destinati ai minori che scontano le pene.

“C'è qualcosa da modificare, rettificare qualcosa” ha spiegato l'esponente di Fratelli d'Italia che poi annuncia: “Il problema dei maggiorenni in un carcere con ragazzini di 16 o 17 anni crea qualche squilibro. Come Fratelli d'Italia depositeremo un disegno di legge che modifichi la norma per la quale i maggiorenni vengono detenuti in strutture con altri maggiorenni in modo che il carcere per i minorenni diventi meno problematico. Il carcere serve a rieducare. A queste persone durante la pena bisogna far capire che al di fuori ci sono altre opportunità”.