Giunta punta a secondo "mangiaplastica". Rosa: "Obbligo ridurre plastica" Via libera all'adesione al bando ministeriale. "Percorso virtuoso da potenziare"

La Giunta comunale, presieduto dal sindaco Mastella, ha dato via libera all'adesione al bando del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica per la concessione di contributi finalizzati all'acquisto di macchine 'mangiaplastica'.

"Come città plastic free riconosciuta a livello nazionale, abbiamo l'obbligo morale e politico di muovere ogni passo per ridurre l'inquinamento da plastica. Abbiamo già un mangiaplastica, che a brevissima scadenza sarà in uso nella zona alta della città. Nei termini previsti, facciamo domanda al Ministero per riceverne un secondo, in modo da potenziare questo percorso virtuoso", commenta l'assessore all'Ambiente Alessandro Rosa.