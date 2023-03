Terremoto. Mastella: "Tecnici nelle scuole per verificare danni e rischi" Il sindaco: "Imprevedibilità sisma esiste, ma dove possiamo prevenire lo facciamo"

Dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.6 che si è verificata la scorsa notte in provincia di Campobasso ed è stata nitidamente avvertita anche nel Sannio i sindaci si mobilitano. In molti comuni dell'Alto Sannio, più vicini all'epicentro, le scuole sono rimaste chiuse.

Il sindaco Mastella nel capoluogo invece ha avviato una serie di controlli per verificare eventuali danni e criticità. Come comunicato infatti attraverso la sua pagina social: “Ho mandato i tecnici comunali nelle scuole per verificare eventuali danni a seguito della scossa di questa notte. L'imprevedibilità del terremoto esiste, ma dove possiamo prevenire lo facciamo”.