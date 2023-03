Passaggio a livello in Via Valfortore spesso chiuso: "E' un vero problema" Palladino: "Trasmesso reclamo scritto a Rfi: quella strada è molto trafficata"

"Il passaggio a livello di via Valfortore, con i treni Alta Velocità che oggi percorrono la tratta, è spesso chiuso. È divenuto un vero e proprio problema per i cittadini, stante anche la strada altamente trafficata. Ho trasmesso un reclamo scritto a RFI che ha riscontrato e, raggiunto telefonicamente il tecnico di RFI s.p.a. che si occupa del progetto di soppressione del passaggio a livello, allo scopo di organizzare un incontro in Comune sulla tematica. Ho anche interloquito con il Dirigente comunale preposto, per segnalare tale criticità e chiedere informazioni relative al progetto. Per la prossima settimana, cercheremo di organizzare un appuntamento presso l'Ente. Il progetto di soppressione e di viabilità alternativa è già stato, da alcuni mesi, esaminato dalla commissione consiliare urbanistica".

Intanto oggi, il consigliere comunale Palladino alla presenza del consigliere provinciale Capuano, ha incontrato il Presidente della Provincia Lombardi per la questione della pista ciclopedonale Acquafredda.

"Il Presidente ha dimostrato sensibilità e attenzione alla problematica e la prossima settimana sarà effettuato un sopralluogo sul tracciato alla presenza di tecnici provinciali. Ciò allo scopo di favorire l'apertura della pista, almeno della prima parte, in attesa di una qualche forma di finanziamento per procedere alla messa in sicurezza dell'intero percorso. Ringrazio il presidente della Provincia, dott. Lombardi e il Consigliere provinciale Capuano per la disponibilità dimostrata"