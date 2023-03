Appalti, Rubano (FI): "Da Cgil critiche pretestuose" "Infiltrazioni criminalità? Sistema controlli non le ha bloccate e ha paralizzato il sistema"

“Sul codice degli appalti varato dal governo, la Cgil porta avanti una posizione irrealistica che non tiene minimamente conto della realtà dei fatti. Le infiltrazioni della criminalità non sono state bloccate dal sistema di controlli ossessivo che ha anzi ha paralizzato il settore edilizio. Il nuovo codice studiato dal Ministro Salvini semplifica e sburocratizza molte procedure favorendo il rilancio di un settore economico vitale per il Paese. La Cgil, come al solito, pur di attaccare pretestuosamente il centrodestra, blatera pensieri insensati e strumentali.” Lo dichiara in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia.