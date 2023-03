AV Napoli-Bari: Rubano: proposta intesa tra imprese e università per i giovani "Opportunità da sfruttare per non perdere i nostri ragazzi"

“L'alta velocità ferroviaria Napoli-Bari è un’opera pubblica di rilievo nazionale, fondamentale per lo sviluppo e la crescita del Mezzogiorno e strategica per l'intero Paese, che può costituire una straordinaria opportunità per offrire formazione e lavoro ai tanti giovani del nostro territorio. Per questo, ho proposto un protocollo d’intesa tra le imprese impegnate nelle attività tecniche e di cantiere e le Facoltà di Ingegneria appartenenti alle Università delle Province di Benevento e Caserta”. Lo scrive in una nota Francesco Rubano, deputato di Forza Italia. “L’obiettivo – spiega - è dare vita ad un circuito virtuoso che sappia coniugare domanda e offerta, valorizzando i laureati e laureandi e promuovendo il loro inserimento nel mondo del lavoro. La proposta è stata accettata dai rettori dell’Università degli Studi del Sannio e dell’Università degli Studi della Campania, e valutata positivamente dalle aziende coinvolte. Credo - conclude - che sia un’opportunità da sfruttare assolutamente per non perdere i nostri ragazzi più talentuosi, troppo speso in fuga dalle terre d’origine, offrendo loro un lavoro di qualità dove possano imparare e mettere a servizio del Paese la loro freschezza e le loro competenze”, conclude.