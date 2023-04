Apb: "Piazza Duomo: tanti annunci e ora si scopre che il finanziamento non c'è" "In campagna elettorale urbi et orbi a parlare di 800mila euro per bar e ristoranti...non c'è nulla"

"Un altro risultato che era atteso da anni", “ la sintesi dell’impegno che l’Amministrazione Mastella profonde quotidianamente per risollevare le sorti della nostra città”: così il 3 agosto del 2021, a poche settimane dal voto per le amministrative, veniva annunciato urbi et orbi il finanziamento - di quasi 800mila euro- per progettare l'apertura della struttura di piazza Duomo. Progetto che avrebbe dovuto comprendere bar, ristoranti, teatro, cinema, negozi: tutto, a farla breve. In realtà di anni ne sono trascorsi altri due e nessuna novità ha dato seguito a quell'annuncio. Il silenzio assoluto.

Fino a questa mattina, fino a quando - relazionando in commissione Lavori Pubblici - il dirigente di settore ha comunicato ai consiglieri che dello sbandierato finanziamento concesso tramite Invitalia si sono perse le tracce. Insomma, abbiamo scherzato.Proprio come fatto - sempre in prossimità del voto - per l'imminente riapertura della scuola di Pacevecchia o per la realizzazione del ponte Serretelle in contrada Epitaffio. Auguriamoci che per il futuro ci sia più serietà nel fare gli annunci, e soprattutto che agli annunci seguano i fatti di una politica più incline alla concretezza e meno alla propaganda: la meriterebbero i beneventani. Sempre meno fiduciosi, attendiamo".