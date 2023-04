Perifano (Apb): "Bene investimenti in area Asi, ma prudenza sulle promesse" "Attenzione ai dati sulle ricadute occupazionali: in passato tante promesse ridimensionate"

Il portavoce di Alternativa Per Benevento, Luigi Diego Perifano, interviene sull'investimento in area Asi di Solitek presentato ieri: "Merita di essere seguito con interesse il progetto di investimento in area Asi della società lituana SoliTek. Tutto quello che si muove in direzione dello sviluppo produttivo e del potenziamento della capacità attrattiva del territorio deve essere valutato positivamente. È quindi apprezzabile la dinamicità mostrata da Comune e Asi nell’azione di accompagnamento delle imprese che scelgono di localizzare le proprie attività qui da noi. Peraltro il programma operativo presentato dalla SoliTek sembrerebbe più concreto e fattibile di altre iniziative annunciate nel recente passato e poi svanite nel nulla, tipo la fabbrica cinese di auto elettriche. È vero infatti che la produzione di pannelli solari si coniuga bene con la strategia della transizione ecologica, fondata sulla valorizzazione prioritaria delle energie rinnovabili. In attesa di verificare gli ulteriori sviluppi, mi sentirei, tuttavia, di raccomandare prudenza sui dati relativi alle ricadute occupazionali, essendo già accaduto in altri casi che le potenzialità prospettate si siano nel tempo drasticamente ridimensionate".