A Puglianello pubblica illuminazione green: "Stop piombo, mercurio e Co2" Bartone: "In corso gara d'appalto per sostituire 486 punti luce con tecnologia a led"

La pubblica illuminazione di Puglianello diventa ecologica. E’ in corso la procedura di gara di appalto che a breve vedrà l’aggiudicazione. Saranno sostituiti 486 punti luce con tecnologia di lampade a Led che non contengono né piombo né mercurio e garantiscono la riduzione dell’emissione di CO2 in atmosfera. “E’ un primo passo verso l’obiettivo della smart-city che precede anche l’abbattimento dei costi di manutenzione”, spiega il vicesindaco Giuseppe Bartone, delegato all’’efficientamentoenergetico. L’intervento includerà, oltre che la sostituzione di luci, anche hardware e software di ultima generazione che permetteranno la tele-gestione centralizzata con monitoraggio ambientale e meteorologico. Non solo. L’amministrazione comunale targata Rubano farà in modo di fornire servizi internet gratis ai cittadini e un’analisi dell’aria. “Sarà installata una centralina per la misurazione della qualità dell’aria localizzata in Piazza Mongillo – continua Bartone – i sensori ambientali sono fondamentali per calcolare la qualità di ciò che respiriamo. Si passerà, poi, al modulo stazione meteo localizzata nella piazza antistante via San Salvatore che permetterà il rilevamento di dati meteorologici, come la velocità e la direzione del vento. In Piazza Municipio, l’area focale degli uffici con il Municipio, Ufficio Postale, Asl e Farmacia, è previsto infine un progetto sul modello Wi-Fi hot spot – Access Point che è un sistema dedicato ad aree esterne che permette in un determinato raggio d’azione l’erogazione di servizi internet”. Questo risultato e’ frutto dell’impegno da parte di tutta la maggioranza guidata dal Sindaco On. Francesco Maria Rubano. Rete internet gratis, dunque, oltre a luci a impatto zero: il Comune di Puglianello è fra i primi a investire sugli impianti che tutelano l’ambiente e la qualità della vita.