Ruggiero: "Rifiuti? Agostinelli la butta in caciara" "Non è il Pd che governa ciclo rifiuti: convochi amministratori e risolva invece di urlare"

Anche il consigliere provinciale e sindaco di Foiano Valfortore Giuseppe Ruggiero interviene sul caso rifiuti: “Il segretario di Noi di Centro si sbizzarisce ed attacca il Pb buttandola in caciara. Il Pd non governa il ciclo rifiuti, lo governano i mastelliani: il Pd fa notare i tanti fallimenti dai rifiuti alle acque e Agostinelli dimentica chi governa. Avrebbe dovuto convocare gli uomini alla Rocca e all'Ato, se ne ha la forza o l'autorevolezza e chiedere se si vuole amministrare piuttosto che continuare in una pagliacciata. Bisognerebbe trovare una soluzione invece di prendersela con gli altri. Nella logica mastelliana non c'è un quadro definito di come un settore debba essere amminisrtato e c'è una divisione di potere...tanto che si era parlato in 10 sub ambiti per piazzare un po' tutti, ma così non si va da nessuna parte.

In Provincia di Benevento c'è problema acque: se ne perde il 53 per cento ma si è proceduto a fare altro, praticamente agendo al contrario”.