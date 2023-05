Reperti in piazza Pacca, il Pd all'attacco La segreteria cittadina si dice "confusa"

“Siamo un po' confusi dal comportamento dell'amministrazione Mastella. Prima la maggioranza mastelliana ha presentato un progetto per "riqualificare" piazza Cardinal Pacca con un parcheggio ed un prefabbricato. Poi, iniziati i lavori e scavando, sono emersi i resti medievali dell'antica Benevento”.

Torna sul progetto di Piazza Pacca la segreteria cittadina del partito democratico di Benevento, composta da Francesco Zoino (segretario), Enzo La Brocca (presidente), Filomena Marcantonio, Gennaro Caputo e, quali membri di diritto, i consiglieri comunali di Benevento.

“Quando la capogruppo del PD Floriana Fioretti ha fatto notare che quei ritrovamenti erano preziosi e che se ne conosceva da tempo l'esistenza, il consigliere Capuano ci ha spiegato che "piazza Cardinal Pacca, non è stata mai un sito dove esistevano preesistenze". Nel giro di poche ore dalle sfortunate dichiarazioni di Capuano, la Soprintendenza ha fatto sapere che in quella piazza erano appena state trovate preziose "preesistenze". Solo allora i Mastelliani (di ieri, di oggi e forse di domani…), per bocca del vicesindaco De Pierro e del consigliere Picariello, hanno preso atto di quanto in verità da sempre noto ammettendo di essere "consapevoli del tesoro che abita il sottosuolo cittadino". E proprio perché consapevoli fin “dall'inizio” di questo tesoro hanno deciso che il progetto del parcheggio non si farà più come era stato presentato, appunto, “all'inizio”.

De Pierro e Picariello, indossati i panni da archistar, senza attendere che la Soprintendenza completi

l’analisi del sito, si sono già spinti ad ipotizzare come sarà il nuovo progetto della piazza. Ispirandosi al Louvre (o forse al codice Da Vinci) hanno pensato di ricoprire di vetro la stessa area che solo qualche giorno fa volevano "riqualificare" con cemento e asfalto.

Rispetto, inoltre, alla solita solfa delle passate responsabilità, dovrebbe essere ormai noto al consigliere Capuano e colleghi di maggioranza, che prima di questa amministrazione Mastella ci fosse la precedente amministrazione Mastella, sempre che non si voglia ripercorrere a ritroso l’intera storia della città sino a Diomede cui attribuire le cause degli attuali disastri. A tal proposito, proprio perché animati da alcun preconcetto, evidenziando i meriti dell’amministrazione D’Alessandro relativamente alla progettualità del 2005 perché a tutela dei resti di Piazza Cardinal Pacca, un dubbio ci consuma: ma vuoi vedere che il consigliere Capuano del 2005, forse è un lontano cugino, omonimo, dell’attuale loquace amministratore Mastelliano con il vezzo da “archistar”?”.