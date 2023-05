San Leucio del Sannio: Nascenzio Iannace confermato alla guida del comune La fascia tricolore uscente resta sindaco

Ancora una conferma per i comuni sanniti chiamati al voto. Si tratta di San Leucio del Sannio dove il sindaco uscente Nascenzio Iannace alla guida della lista 'Rinascita Sanleuciana' viene riconfermato con oltre il 70 per cento dei voti e 1405 preferenze. Per il candidato alla guida della compagine 'Uniti per San Leucio', Roberto Paradiso, il il 19,40 per cento delle preferenze (387 voti).

Il 10,18 per cento delle preferenze (203 voti) invece per Umberto Iannace di San Leucio Libera.