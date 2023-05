Comune di Morcone: Ciarlo confermato sindaco Nuovo mandato elettorale per il primo cittadino uscente

Ancora un risultato nel segno della continuità per i comuni della provincia di Benevento chiamati al voto, il 14 e 15 maggio, per il rinnovo del consiglio comunale. Si tratta del comune di Morcone dove è stato confermato il primo cittadino uscente Luigino Ciarlo. In campo con la compagine 'Cambiamo Morcone', Ciarlo ha ottenuto oltre il 60 per cento delle preferenze (1.911 voti). Mentre allo sfidante Costantino Fortunato ha conquistato il 39,14 per cento delle preferenze (1.229 voti) con la compagine 'Morcone Futura'.