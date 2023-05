Anpci, Spina: "Auguri ai nuovi sindaci: ora insieme per le nostre comunità" Presidente e vicepresidente associazione piccoli comuni: "Leggi favoriscono spopolamento"

"Intendo rivolgere le più vive congratulazioni ed i più fervidi auguri di buon lavoro a tutti i sindaci ed amministratori comunali eletti nei comuni al voto oltre ai più sentiti ringraziamenti a tutti quelli che si sono candidati mettendosi in gioco e favorendo il dibattito e la competizione che rappresentano l’essenza della democrazia; ora tutti insieme, nel rispetto dei ruoli, bisogna remare nell'unica direzione nell’interesse esclusivo delle nostre comunità”. E’ quanto dichiara il presidente regionale di ANPCI Campania, Zaccaria Spina. Anche il vice-presidente nazionale di ANPCI (l'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani), Arturo Manera, si associa al messaggio augurale. "Da anni le nostre popolazioni ed i nostri comuni - spiega - soffrono per una legislazione che non li favorisce, e producono come risultato lo spopolamento e la desertificazione che colpiscono indistintamente tutti. Per questo stiamo rilanciando fortemente l'azione di ANPCI e di ANPCI Campania che è sempre attenta alle problematiche degli enti locali di minori dimensioni ed a breve ci riuniremo a Napoli per un confronto su una serie di questioni che ci riguardano”.