Lonardo (FI): "Amministrazione Mastella è allo sbando" "Ultimo consiglio: su Tari situazione kafkiana che beffa i cittadini di Benevento"

Lucio Lonardo, coordinatore cittadino di Forza Italia a Benevento interviene sull'ultimo consiglio comunale e la questione Tari: "Parliamoci chiaro, dalle scelte scellerate di questa Amministrazione in tutti i campi, dalle errate scelte logistiche alla cura del verde, dall’imbruttimento dei luoghi storici emblematici della Città alla mancata risoluzione dei problemi atavici di essa, si era da tempo capito che era un’Amministrazione allo sbando,

inefficiente ed inefficace nonostante i cittadini abbiano dovuto subire anche l’onta della scelta di un Assessore delle Finanze non di estrazione cittadina ricevendo cosi un ennesimo schiaffo alle professionalità cittadine presenti sul territorio. Nel recente Consiglio Comunale e nella conseguente riunione della Commissione Bilancio si è toccato il fondo per 2 milioni di euro che ballavano nel calcolo della TARI, tra netto e lordo, tra calcoli errati del Gestore Andreani che ultimamente si è distinta nelllo stabilire nuovi piani

tariffari per l’utenza per verifiche catastali non di propria competenza e senza alcuna convezione o autorizzazione del Comune. Una situazione Kafkiana che di certo ha come risultato solo l’ulteriore beffa tributaria a carico dei soliti noti, ovvero del contribuente beneventano. E’ una macchina amministrativa che procede come la processione di primavera di Ecternachche che fa 2 passi avanti e uno indietro esaltando di volta in volta il piacere del vuoto o la menzogna dl pieno, incapace com’è di riscoprire il semplice e ostinato buon senso. La verità è che ci si aspettava molto dall’Amministrazione Mastella pensando che potesse rappresentare una svolta in positivo delle aspettative dei Cittadini, sembrava che essa emanasse un’ombra da gigante buono ma non avevamo calcolato l’ombra del sole nel giudicarla per cui alla fine si è rilevata proprietaria dell’ombra di un pigmeo".