Apb: "Tari: tra documenti su bilancio Benevento presenti quelli di...Pratella" I consiglieri d'opposizione: "Nel Cd Rom ci sono anche documenti del comune casertano"

Alternativa per Benevento torna sulla questione Tari, aggiungendo dettagli dopo il consiglio comunale in cui si è rinviata l'approvazione del piano tariffe: "La superficialità con cui opera questa Amministrazione comunale non si evidenzia soltanto nell'errore di formulazione delle tariffe Tari che ha impedito al Consiglio l'approvazione del piano tariffe. Anche sulla consegna dei documenti utili ai consiglieri per svolgere il proprio mandato si verificano "incidenti" che segnalano il grado di approssimazione che regna a Palazzo Mosti. In proposito è emblematico quanto accaduto con il materiale in formato elettronico contenuto nei Cd-Rom sul bilancio consuntivo: oltre ai documenti relativi al Comune di Benevento sono presenti quelli relativi al Comune di Pratella (provincia di Caserta)! Inoltre, probabilmente per allietare il tempo libero dei consiglieri, nel cd è presente anche un film, un vero "Gioiellino". Magari più utile a un cineforum che a un Consiglio. Ma tant'è… ".