Via Bebiani chiusa al traffico dal 5 al 7 giugno Dall'8 al 12 chiusura solo parziale

L’assessore al Traffico e Parcheggi, Attilio Cappa, rende noto che via dei Liguri Bebiani sarà totalmente chiusa al traffico veicolare nei giorni 5, 6 e 7 giugno per consentire i lavori di riammodernamento e messa in sicurezza dell’arteria.

Inoltre, nei giorni 8, 9, 10 e 12 giugno la strada in questione sarà invece parzialmente chiusa al traffico veicolare dalle ore 8:00 alle ore 16:30.