Mastelliani: col PD disaster movie, altro che lezioni I capigruppo di maggioranza replicano alle critiche mosse dai democrat

"Continuiamo a chiederci come il Partito democratico di questa città abbia il pudore di impartire lezioni di buona amministrazione. Loro parlano di iceberg, ma il loro naufragio amministrativo farebbe quello sì impallidire il Titanic", così in una nota i capigruppo della maggioranza Mastella.

"La città non ha dimenticato. Non ha dimenticato il disastro dei debiti e un Comune lasciato in default. Non ha dimenticato l'ex Malies, un'incompiuta nel cuore della città a perenne memoria delle loro capacità amministrative. E le gru che facevano capolino come ecomostri: in aria e a rischio. Ancora, il mamozio e il degrado dei parchi. Per non parlare dei teatri chiusi, indecoroso segno di una città intristita e senza slancio, senza nessun monumento illuminato. E ancora un sistema di depurazione all'anno zero. Il film che il Pd ha mandato in onda è stato un disaster movie.

L'amministrazione di Clemente Mastella è quella che crea nuove condizioni di prosperità. Oggi il sindaco era a Roma per la firma di un Contratto di sviluppo, con i lituani, che porterà centinaia di posti di lavoro in città. La città attrae investimenti in campo produttivo, sportivo (come nel caso del campo da golf) , culturale. Decine di cantieri sono in moto grazie ai finanziamenti intercettati con programmi come il Pics o il Pnrr, dove abbiamo numeri da primato. Abbiamo riaperto i teatri, in particolare il Comunale chiuso da circa 12 anni. Abbiamo investito nell'edilizia popolare,

con i 10 milioni per via Nuzzolo. Il 15 giugno cominceranno i lavori alla Stazione che diventerà l'hub per l'alta velocità. Il depuratore, con l'individuazione del sito e il prossimo piano d'indagini preliminari è ormai una prospettiva solida: sarà un risultato storico. Abbiamo firmato con la Provincia un piano per riqualificare finalmente Villa dei Papi, altro luogo per anni abbandonato: sarà rigenerata con le risorse Metro plus città medie con 8 milioni. Abbiamo invertito il trend sul fisco, visto che il costo della Tari comincia gradualmente a scendere come mostreremo martedì in Aula. Il sindaco Mastella ha ereditato una nave alla deriva e la conduce invece verso risultati importanti. La maggioranza ne sostiene l'azione e le responsabilità le condividiamo tutti, come una squadra attorno al capitano", chiudono i capigruppo.