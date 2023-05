Tariffe Tari: ancora un rinvio tra le polemiche Il punto previsto nel consiglio comunale di questa mattina è stato rinviato

Ancora un flop per la delibera che stabilisce il Piano Tariffario Tari 2023 a Benevento. Ennesimo rinvio in consiglio, questa mattina, dopo quello del 22 maggio per il punto all’ordine del giorno riguardante l’approvazione delle tariffe rifiuti.

C'è bisogno di un ulteriore lavoro dopo gli errori contenuti nella prima delibera per il quali palazzo Mosti ha multato per poco meno di 30mila euro l'Andreani Tributi, ditta che doveva stilare i documenti.

E' stato il consigliere di maggioranza Francesco Farese a chiedere di spostare l'approvazione facendo appello alla possibilità offerta dalla conferenza Stato-Regioni che ha spostato i termini al 31 luglio.

Uno slittamento non senza polemiche. In particolare la consigliere di Civico 22, Giovanna Megna ha chiarito: “Avevamo evidenziato delle irregolarità ma la maggioranza ha tirato dritto e ancora una volta è arrivata una pessima figura con i cittadini”.

L'assessore alle Finanze, Maria Carmela Serluca evidenzia: “E' stata chiesta una verifica approfondita alla società che ha preparato il Piano economico e finanziario: era stato commesso un errore formale, abbiamo avviato un'azione di responsabilità e proseguiremo le verifiche sull'operato di Andreani sperando di tornare in consiglio per approvare le tariffe con il pacchetto del bilancio di previsione”.

Il Consiglio comunale ha invece proceduto all’approvazione del rendiconto di gestione 2022 con 20 voti favorevoli e 5 contrari