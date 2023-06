Pnrr, incontro della cabina di regia: "A breve incontro con Cethegus" "Sarà sviluppato Open Innovation Center: piattaforma che raccoglierà direttrici di sviluppo"

Presieduta dal sindaco Clemente Mastella, si è svolta oggi , nell'Aula consiliare di Palazzo Mosti, una riunione della cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il sindaco Mastella, che ha anzitutto ringraziato i rettori dell'Unisannio Gerardo Canfora e dell'Università Giustino Fortunato Giuseppe Acocella per il supporto scientifico e operativo di cui ha giovato la città, ha dapprima rivendicato "gli importanti risultati già raggiunti dal Comune in termini di investimenti pro capite, grazie ai quali la città ha beneficiato di un risalto considerevole anche su prestigiosi media nazionale" e in seguito ha illustrato ai componenti della cabina di regia la convenzione firmata con Cethegus che genererà un valore aggiunto, grazie all'opera di mediazione tra le esigenze della città a valle e le opportunità di finanziamento del Next Generation Eu, a monte.

A questo proposito entro breve scadenza sarà promosso un incontro de visu tra rappresentanti di Cethegus e Cabina di regia per integrare i contributi nell'ottica di una strategia comune e uniforme, effettuare check operativi sugli esiti già raggiunti e sugli stadi di sviluppo conseguiti e sviluppare l'Open Innovation Center, la piattaforma che raccoglierà le direttrici di sviluppo che il Comune di Benevento seguirà per raccogliere le ulteriori opportunità di Next Generation Eu.