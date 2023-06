Benevento - Caserta, Fucci (Arpaia): "Noi favorevolissimi all'opera" Il sindaco: "Traffico veicolare ormai a livelli insostenibili per il paese"

Prosegue nel Sannio il dibattito sulla Benevento – Caserta, infrastruttura su cui Anas sta sondando il territorio e le ipotesi di fattibilità. Se nei giorni scorsi nei comuni di Rotondi e Paolisi cittadini e istituzioni avevano palesato diversi dubbi sul progetto la posizione del sindaco di Arpaia Fucci è inequivocabilmente favorevole alla realizzazione dell'arteria: “Noi siamo nettamente favorevoli a questa grande opera. Abbiamo analizzato i percorsi e quello che riteniamo più “papabile” è quello arancione che prevede il passaggio ad Arpaia quasi tutto in galleria. Ci sarebbe un impatto ambientale pari quasi a zero, con una piccola parte sopraelevata nei pressi della stazione”.

Per quanto attiene alle istanze proposte: “Abbiamo chiesto uno svincolo nei pressi della stazione: lì potrebbe essere utile ai cittadini di Airola, Moiano, Bucciano e probabilmente anche di Sant'Agata de'Goti”.

Traffico ormai a livelli incredibili

E Fucci spiega quelli che sono i motivi, a partire da una situazione del traffico veicolare ormai critica nella cittadina da lui amministrata, passaggio obbligato per chi dalla Valle Caudina (ma anche da Benevento e dall'hinterland del capoluogo) vuol raggiungere Caserta o anche Napoli : “Il traffico veicolare è diventato insostenibile: si aggira tra i 16mila e i 18mila veicoli al giorni, è una quantità incredibile di mezzi che provoca disagi per i cittadini di Arpaia, anche a livello di inquinamento. Anche in qualità di medico posso dire che c'è stata una crescita esponenziale di malattie tumorali in città: non escludo che possa derivare anche dall'inquinamento provocato dal traffico veicolare”.



E dunque: “Posizione favorevolissima, anzi auspichiamo che nel giro di pochi mesi possa essere appaltata e possano partire i lavori”.