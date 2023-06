Riforma della Giustizia. Sisto: "Scritta sul cittadino, per i suoi diritti" Il viceministro della Giustizia a Benevento su abolizione Abuso d'ufficio: reato che non funziona

“Una Giustizia che faccia sentire i cittadini protetti, non favoriti ma vedere garantiti i diritti della difesa garantiti come quelli dell'accusa”. Così il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto oggi a Benevento per far visita, con il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ai vertici di Tribunale e Procura e per incontrare i direttori degli istituti di pena di Benevento e quello minorile di Airola.

Il viceministro ha difeso la riforma della giustizia e non ha usato mezzi termini: “Il primo step anticamera della riforma delle riforme, ovvero la separazione delle carriere, quello scritto nel programma presentato agli elettori e che dobbiamo rispettare. Dialogo e pacatezza con tutti, poi il Parlamento decide e tutti, magistrati e avvocati compresi”.

E sulla prevista abolizione dell'abuso d'Ufficio, l'onorevole Sisto spiega: “Con circa 5.400 iscrizioni nel registro degli indagati e appena 18 condanne vuol dire che è un reato che non funziona e crea danni nella rapidità nel gesto pubblico nei confronti dei privati. Genera paura dell'atto lecito: il sindaco, l'amministratore, il dirigente prima di firmare un atto, anche lecito, si pongono domande sulla possibilità di incorrere in quel reato che è a forte bollatura solo mediatica e non protegge da nessuna corruzione ed è per questo che il Governo ha proposto l'abolizione. Ora sarà il Parlamento che dovrà decidere”.

Il viceministro Francesco Paolo Sisto ha incontrato in mattinata i vertici del carcere di Benevento, Gianfranco Marcello e dell'istituto minorile di Airola, Marianna Adanti e i rappresentanti dell'Ordine degli avvocati di Benevento, guidati da Stefania Pavone con i quali ha fatto il punto sull'attuale situazione a partire da infrastrutture e personale: “Per gli istituti carcerari vedremo se ci sono soluzioni possibili, almeno per quanto riguarda la ridistribuzione del personale. Richieste che raccoglierà e che cercheremo di evadere. A me piace risolvere problemi” ha concluso l'esponente del governo Meloni prima di salire al quarto piano del Palazzo di Giustizia sannita dove ha incontrato il presidente del Tribunale, Marilisa Rinaldi e il Procuratore Capo, Aldo Policastro.

Il numero due del ministro per la Giustizia, Carlo Nordio nel Sannio per esplicita richiesta e invito del parlamentare di Forza Italia Francesco Maria Rubano: “Costruire insieme una strategia. Il Sannio deve essere ed oggi è al centro dell'agenda politica. I cittadini ci chiedono fatti concreti ed oggi siamo qui per questo”.

L'onorevole Rubano ha poi rimarcato: “Quando il parlamentare del territorio chiama, il Governo risponde. Nel Sannio si è inaugurata una nuova stagione e il Governo scende dal Palazzo e va nei territori. Uno dei miei impegni siglati con i miei elettori e che oggi sto e stiamo rispettando”.