Lavori piazza Pacca, Mastella: agito bene. Terzo mandato: se ci sarà li schianto Il sindaco di Benevento dice stop alle polemiche sui ritrovamenti: rispettiamo pareri Soprintendenza

Il sindaco di Benevento Clemente Mastella a due giorni dalla manifestazione di protesta di opposizioni e associazioni sui lavori e sui ritrovamenti archeologici a piazza Cardinal Pacca sbotta e non usa mezzi termini per definire inaccettabili gli attacchi delle opposizioni sul modus operandi dell'amministrazione da lui guidata.

Lo ha fatto questa mattina a margine della piantumazione di nuovi alberi da parte del Club Lions Benevento Host e il Club Lions Benevento Arco Traiano, in collaborazione con il Comune di Benevento, in piazza Teatro Romano.

Cittadini e associazioni ancora in campo per il verde pubblico con i nuovi alberi di Prunus messi a dimora negli spazi predisposti – presente anche l'associazione di quartiere La Fenice Odv – alla presenza del sindaco e dei presidenti del Lions Club Benevento Host, Gianluca Tomaciello e del Lions Club Benevento Arco Traiano, Manlio Marotti.

A ridosso del maestoso Teatro Romano il primo cittadino non fa sconti e risponde alle polemiche: “Prima se la prendevano con l'amministrazione, ora con la Soprintendenza. Il Comune ha agito bene e la Soprintendenza ha espresso il parere positivo. Solo grazie ai lavori da noi predisposti è stato possibile scavare e fare questi importanti ritrovamenti”.

E rimarca: “L'opposizione è veramente fuori luogo. Avrei capito se avessimo fatto una scelta contro la Soprintendenza. Ma in questo caso non è stato così e abbiamo fatto scelte sempre affiancati dalla soprintendenza”.

Il primo cittadino incalzato dalle domande dei cronisti sul terzo mandato non nasconde la voglia di ricandidarsi: “Se c'è il terzo mandato, devo solo sperare che la salute mi assista, a questi qui li (l'opposizione ndr) li schianto” annuncia ironicamente Clemente Mastella che prima di lasciare piazza Teatro Romano rimarca: “Deciderò sul terzo mandato anche in base alle mie condizioni fisiche, come fanno i presidenti americani...”.