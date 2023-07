Forza Italia: "Stiamo tamponando danni: con noi Sannio più forte" Limata: "Molti residenti fortorini preferiscono Molise o Puglia"

Sebastiano Limata, dirigente provinciale di Forza Italia, interviene per commentare il "tour" che in queste ore sta portando avanti il partito nel Sannio : "Stiamo tamponando i danni fatti dal governo precedente Mai prima d'ora dopo essere eletti un politico visita "comune per comune" nonostante le difficoltà di centri urbani del Fortore come accaduto ieri, altro che tour estivo: per avere la possibilità di ascoltare tutte le problematiche sono stati superati i 400 km di viaggio, su strade provinciali in dissesto perenne, ad oggi, il reale vero problema comunicativo col resto della provincia; infatti molti residenti fortorini preferiscono il Molise o la Puglia, facendo perdere ancora più forza al Sannio, bisogna infatti, lavorare per migliorare la comunicazione col beneventano. Ora stiamo solo fronteggiando il recuperabile, di una politica di governo che riguardo al PNRR doveva essere fatta una formazione a monte, cosa che il governo precedente ha ignorato e che invece noi abbiamo in agenda in fase preliminare ai prossimi bandi, quindi, se abbiamo perso non è colpa di chi governa attualmente, ma di chi c'era prima.”