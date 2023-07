"Rubano incontra Sangiuliano? E' giusto controllare o questi scaldano la sedia" Mastella contro il parlamentare azzurro. Prosegue il botta e risposta su piazza Pacca

“E' normale che il ministro Sangiuliano riceva i parlamentari, così si sincera della loro attività, altrimenti quelli scaldano la sedia”.

Non si placa il botta e risposta tra il sindaco di Benevento Clemente Mastella e il deputato di Forza Italia Francesco Maria Rubano.

Il primo cittadino torna sulla questione di piazza Pacca e va dritto contro il parlamentare azzurro.

“Ieri sera ho incontrato il ministro Sangiuliano. La sua disponibilità e attenzione per Benevento ci sono ma non per il deputato locale. Conosco Sangiuliano da quando eravamo colleghi in Rai, ieri abbiamo parlato a lungo e vedremo il da farsi per la città. Del suo intervento non posso che essere grato ma che riceva un deputato di Benevento, di Salerno o di Milano mi sembra giusto. E' il rappresentante del Governo e si sincera dell'attività di quelli che altrimenti riscaldano la sedia”.