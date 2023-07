Via Fontanelle: dossi ed erba alta, il Pd sollecita l'amministrazione Dopo le segnalazioni un sopralluogo dei democrat. I residenti: non siamo cittadini di serie B

"Continuano i sopralluoghi di segreteria cittadina e gruppo consiliare dem, nell’ambito dell’iniziativa Dem Boxes, presso le aree della città oggetto di lamentele e richieste di intervento immediato da parte dei residenti.

A circa un anno dalle segnalazioni ricevute dagli abitanti di via Fontanelle in termini di cura del verde e di viabilità, nulla è cambiato".

Così la segreteria cittadina del Partito democratico di Benevento che spiega ancora "I residenti chiedono, ancora una volta, un pronto intervento, affinchè vengano affrontati e risolti problemi già segnalati eppure mai presi nella giusta considerazione dall’amministrazione comunale. Nei pressi del numero civico 46 della stessa via si sono verificati, nell’ultimo periodo, diversi incidenti stradali con ingenti danni alle autovetture in sosta, per

l’eccessiva velocità ed anche perché alcuni dossi, essendo danneggiati, non hanno più quella efficacia necessaria richiesta. In effetti si dovrebbe ripristinare il dosso nei pressi del civico n.44 e installarne uno nuovo al n.46. Purtroppo, questo tratto di strada è diventato molto pericoloso per i residenti della zona, anche perchè sprovvista di marciapiedi. Per non parlare della vegetazione, che in pieno periodo estivo, è cresciuta a

dismisura rappresentando un pericolo costante per il transito di autovetture e pedoni, nonché causa di possibili incendi. Senza dimenticare le difficoltà di accesso in via Fontanelle provenendo da via del Sole. Tempo addietro ci fu anche un sopralluogo dei VV.UU. che ebbero modo di constatare di persona la presenza di una segnaletica

insufficiente, così come l’esistenza di un reale e costante pericolo nel percorrere con le autovetture una strada particolarmente angusta e resa ancora più difficilmente percorribile dalla poca visibilità dovuta alla folta

vegetazione. A tal proposito fu proposto di modificare il senso di percorrenza di via Fontanelle, passando dal doppio senso di marcia attuale a un semplice senso unico eppure, nonostante tutto, nulla è stato fatto. Problematica questa della percorrenza della zona resa ancora più evidente da un manto stradale in condizioni pietose, con buche e grossi avvallamenti. Ancora, gli abitanti hanno voluto mostrare altre urgenze, tra cui la cunetta francese che percorre l’intera via ormai coperta del tutto da terriccio e pietre, impedendo, così, il normale defluire delle acque piovane verso i pozzetti adibiti alla raccolta delle stesse, risultando ostacolo al transito, soprattutto in occasione di forti temporali, per autovetture e pedoni. Infine, lamentandosi del mancato passaggio dei dipendenti dell’Asia per la pulizia della zona, hanno condotto, i rappresentanti del Partito Democratico nei pressi di fabbricati mai completati, trasformatisi, con il passare degli anni e dell’incuria, in vere e

proprie discariche a cielo aperto, casa ormai di animali randagi e ratti.

Al termine del sopralluogo, nel corso del ragionamento, divenuto abbastanza acceso, alcuni presenti, mostrando copia di bollette pagate regolarmente, peraltro, particolarmente esose, hanno chiesto, sconsolati ed affranti, agli esponenti dem del perché l’amministrazione ed il Sindaco Mastella continuino ad essere silenti. Siamo forse cittadini di serie B? Eppure paghiamo le tasse come tutti gli altri ! Questa, la lamentela più frequente ! A chiusura dell’incontro, la delegazione del PD, raccolte le evidenze, ha confermato ai residenti che si farà nuovamente promotrice delle segnalazioni ricevute affinchè chi di dovere prenda a cuore le loro richieste per una pronta risoluzione".