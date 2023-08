Sabione nominato Commissario dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja Il deputato di Forza Italia, Francesco Maria Rubano plaude alla decisione del ministro Fratin

Attilio Sabione, nominato Commissario dell’Ente Geopaleontologico di Pietraroja. A Darne notizia è stato il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano che in una nota spiega: "Attilio Sabione è stato nominato con Decreto ‘Commissario ad acta’ dell’ente Geopaleontologico di Pietraroja dal Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Sabione, medico e per oltre un decennio direttore sanitario vicario delle Terme di Telese, è un amministratore locale di lungo corso. Attualmente ricoprire la funzione di Presidente del Consiglio Comunale di Cusano Mutri. Già assessore alla Comunità Montana del Titerno e componente del CdA del Consorzio intercomunale per la gestione dei rifiuti Bn1. Al momento - spiega il deputato azzurro - è pure responsabile del dipartimento provinciale sanità di Forza Italia ed è legato da una profonda amicizia all’onorevole Francesco Maria Rubano.

“Ringrazio il ministero per l’incarico conferitomi. Espleterò la mia funzione creando proficua sinergia con i ministeri dell’ambiente e della cultura con il territorio. Lavoreremo affinché questo ente possa quanto prima programmare strategie di sviluppo concrete per l’intero Sannio”, ha dichiarato lo stesso Attilio Sabione.

“E’ la ennesima dimostrazione che il Governo riserva forte attenzione al Sannio. Va il mio plauso al Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pochetto Fratin per aver individuato, nella figura di Attilio Sabione, un sannita ad hoc alla guida dell’ente Geopaleontologico di Pietraroja. La prossima settimana incontrerò il neo Commissario Sabione a cui auguro buon lavoro, certo che farà valere le sue indiscusse qualità anche in questo prestigioso incarico, al fine di provvedere ad attivare le necessarie procedure affinché l’importante ente svolti pagina, rilanciando il turismo e l’economia locale. Solleciteremo il neo commissario ad operare con celerità e legalità, recuperando tutto il tempo perso sin qui da chi ha gestito l’ente” ha poi proseguito l’onorevole Francesco Maria Rubano.

“Andrà sicuramente rilanciata l’azione di studio e ricerca paleontologica del sito di Pietraroja, ma anche l’attrattività turistica dell’intera zona con il rientro nella sua ubicazione naturale del fossile ‘Ciro’. Ancorché il museo già esistente andrà certamente ammodernato e reso nuovamente attrattivo, anziché abbandonato come fatto da chi ha preceduto Sabbione” ha concluso Rubano.