Fondovalle Isclero: Matera annuncia vertice in Provincia Il senatore di Fratelli d'Italia: domani importante riunione presso la sede della provincia

"Importante passo in avanti nell’iter burocratico è quello che verrà avviato nella giornata di domani, presso gli uffici della Provincia di Benevento, relativamente ai lavori di completamento del tratto santagatese della Fondovalle Isclero".

Così, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera che prosegue: "Presso le sedi della Rocca dei Rettori, infatti, prenderà il via la fase di "verifica" del progetto esecutivo, da parte di professionalità individuate dalla Provincia di Benevento, come presentato dall'azienda aggiudicataria dell’appalto dei lavori. Si tratta di uno step importante che, una volta esaurito - si spera in modo positivo - immetterà direttamente nella fase dell'avvio dei lavori".

E si dice particolarmente soddisfatto il Senatore di Fratelli di Italia, Domenico Matera, che, "da sempre attento e vigile sulla questione del completamento della Fondovalle, aveva nei giorni scorsi sentito prima il Presidente Nino Lombardi ed incontrato, poi, i tecnici della Provincia proprio per chiedere di accelerare il complesso iter".

“Ho chiesto di avviare quanto prima, già in questi giorni di Agosto, la fase di verifica del progetto esecutivo presentato dalla ditta aggiudicataria - fa presente il Senatore Matera - Per domani è stata fissata la prima riunione tra i tecnici della Provincia, i progettisti della ditta aggiudicataria e la società incaricata della verifica del progetto. Desidero ringraziare i tecnici della Provincia di Benevento, in particolare gli ingegneri Rispoli, Minicozzi e Giordano, ed il Presidente della Provincia Lombardi che è sempre molto disponibile ed attento alle istanze che gli vengono prodotte. Con il medesimo vi è una interlocuzione corretta e cordiale, un rapporto certamente costruttivo per la crescita delle nostre Comunità". Completata la fase di verifica, si passerà alla immediata validazione del progetto e si potrà dare finalmente avvio ai lavori attesi da diversi anni, anche in prospettiva di garantire all’ospedale di Sant’Agata de' Goti le infrastrutture e la viabilità per un rapido accesso.