Scuole e lavori a Benevento, Commissione istruzione fa chiarezza sui tempi L'intervento della consigliera comunale di Civico 22, Giovanna Megna

"Ringrazio il delegato Farese per la seduta della commissione istruzione, fissata in tempi celeri. Iniziamo ad avere chiarezza sulla questione scuola, almeno per quanto riguarda gli istituti interessati dagli spostamenti imminenti".

Così in una nota la consigliera comunale di Civico 22 interviene a margine dell'incontro in Comune a Benevento, sul tema edilizia scolastica e spostamento degli alunni per il rifacimento di numerosi istituti della città.

"Al momento la pressione tenuta su riaperture/spostamenti sembra aver impresso un’accelerazione sul plesso di Pacevecchia, che dovrebbe essere restituito alle famiglie del quartiere a breve, così da consentire l’utilizzo della struttura di Capodimonte alle classi di Cretarossa sin dall’inizio dell’anno. Anche su questo edificio siamo stati rassicurati, i lavori sono avviati e su questo capitolo è già stato versato un acconto, per cui l’annunciato definanziamento di alcuni progetti PNRR non dovrebbe interessare. Anche la tempistica ci fa ben sperare: se tutto andrà come previsto, durante le festività natalizie potrebbero tornare in sede sia gli alunni di Cretarossa che del plesso Pietà".

L'esponente di Civoco 22 focalizza poi l'attenzione sulle altre scuole: "Per quanto riguarda Nicola Sala – Torre, da quanto anticipato sia dall’Assessore che dal delegato all’istruzione, i lavori dovrebbero slittare rispetto a quanto al momento previsto, quindi sarebbe salvo l’intero anno scolastico. Riteniamo in ogni caso necessario definire per tempo il piano di ricollocazione, che possa chiudere una volta per tutte l’argomento doppi turni. Abbiamo avuto rassicurazioni in merito rispetto alla necessità di utilizzare il tempo a disposizione per valutare tutte le possibili soluzioni, dall’uso parziale delle strutture liberate, come Capodimonte, al possibile intervento per lotti o altre alternative.

Ancora, invece, non si riesce a diradare la nebbia fitta che avvolge ormai da mesi l’inizio dei lavori per la Bosco Lucarelli, su cui sembra incagliato lo sblocco dell’anticipo necessario all’apertura del cantiere. Questo è un punto che va riportato nella commissione lavori pubblici. Per quanto ci riguarda, continueremo a tenere alta l’attenzione, fino a quando i cancelli delle scuole chiuse al Rione Libertà non riapriranno", conclude Megna.