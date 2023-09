Caggiano (Pd): "Strada pericolosa a Piano Cappelle: serve intervento" Il componente della direzione dem: "Nessun intervento di manutenzione"

Paolo Caggiano, componente della direzione cittadina del Pd, interviene sulla pericolosità della strada a Piano Cappelle: "Nonostante le sollecitazioni di un anno fa circa le criticità e disservizi lungo l'arteria di Piano Cappelle, siamo qui a registrare l'ennesimo incidente stradale con feriti. La strada in oggetto,

molto trafficata anche per l' incremento delle attività commerciali, sanitarie, ristorazione ed altro, necessita di ammodernamenti sia sul piano della viabilità che della sicurezza, sia pedonale che stradale. Inoltre, con l'arrivo delle prime piogge, si formano veri e propri fiumicciatoli in quanto le banchine sono ostruite dal terriccio che non viene mai rimosso e, di conseguenze la pericolosità è accentuata. La strada di collegamento Benevento- San Nicola Manfredi - San Giorgio del Sannio è percorsa da mezzi del trasporto pubblico locale sia extra urbano che cittadino e lungo tutto il tracciato non si hanno piazzole di riparo e segnaletiche che preannuncino fermate dei bus. Durante le ore notturne sono pochi i punti di riferimento per gli automobilisti. Al netto delle promesse, nessun intervento di manutenzione è stato messo in campo dall'attuale maggioranza.

Noi del partito democratico non dimentichiamo, non tralasciamo mai nulla, attenzioniamo tutta la città, ma nelle sedi opportune non ci viene mai dato ascolto, infatti i risultati del lavoro di questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti".