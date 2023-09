Ospedale Sant’Agata. Direzione regionale FI invia documento a vicepremier Tajani Documento elaborato dall'onorevole Rubano sarà inoltrato al segretario nazionale di Forza Italia

Nel corso della direzione regionale di Forza Italia, tenutasi questa mattina a Napoli, è stato posto all’attenzione della discussione la situazione drammatica e i ritardi accumulati dalla Regione Campania sull’Ospedale di Sant’Agata dei Goti e sull’attuazione del Decreto regionale 41/2019. Si è, pertanto, discusso del documento elaborato dall’onorevole Francesco Maria Rubano, sostenuto dal consigliere regionale Francesco Cascone e posto alla votazione della direzione dal coordinatore regionale azzurro Fulvio Martusciello.

Il documento, quindi, sarà inoltrato al segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani affinché venga sottoposto agli alleati per poi essere proposto al primo punto del programma amministrativo regionale del centrodestra.

La risoluzione della problematica afferente l’Ospedale di Sant’Agata dei Goti è elemento di fondamentale importanza per tutta la sanità sannita poiché rafforzare il nosocomio saticulano consentirebbe anche il decongestionamento attuale dell’ospedale San Pio di Benevento, creando finalmente un nuovo equilibrio per il sistema sanitario locale.